Роман Зобнин: Солари много кто отругал за фол в матче с «Зенитом»

Футболист «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что хавбеку красно-белых Пабло Солари досталось от партнёров по команде за фол в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2). После нарушения правил со стороны Солари главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил 11-метровый удар, который реализовал Александр Соболев.

— Ругали ли Солари за пенальти в матче с «Зенитом»?

— Да его много кто отругал. Пабло всё прекрасно понимает. Конечно, это непозволительно так действовать в больших матчах. В таких матчах всё решают детали. Но имеем то, что имеем. Надеюсь, что подобное больше не повторится, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.