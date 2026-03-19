Роман Зобнин: Солари много кто отругал за фол в матче с «Зенитом»
Футболист «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что хавбеку красно-белых Пабло Солари досталось от партнёров по команде за фол в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2). После нарушения правил со стороны Солари главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил 11-метровый удар, который реализовал Александр Соболев.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
— Ругали ли Солари за пенальти в матче с «Зенитом»?
— Да его много кто отругал. Пабло всё прекрасно понимает. Конечно, это непозволительно так действовать в больших матчах. В таких матчах всё решают детали. Но имеем то, что имеем. Надеюсь, что подобное больше не повторится, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
