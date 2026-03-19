«Динамо» Мх обратится в ЭСК из-за назначенного пенальти в матче Кубка России с «Зенитом»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1) из-за назначенного пенальти в ворота махачкалинцев. В роли главного арбитра этой встречи выступал Павел Кукуян.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'
«Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти. Нам кажется, что пенальти не было, что его назначили неправильно. Вот пускай экспертная комиссия и скажет.
Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает», — приводит слова Газизова «РИА Новости Спорт».
