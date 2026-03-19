Кобелев: трудно сказать, идёт ли «Динамо» за трофеем в Кубке — решающие матчи в апреле
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'
«Вчерашняя игра «Спартака» и «Динамо» никому ничего не давала, обе команды проходят дальше. И ещё большой вопрос, что лучше — сыграть с «Зенитом» или дважды с «Краснодаром». «Динамо» тяжело. Пока трудно сказать, идёт ли команда за трофеем, — самые решающие матчи будут уже в апреле. «Краснодар» тоже сейчас в порядке, «Зенит» идёт за титулом, ЦСКА и Спартак — все ещё играют в Кубке», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
