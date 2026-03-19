Определён лидер 21-го тура РПЛ по набранным xG
«Краснодар» стал лидером 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по показателю xG (ожидаемые голы) — 5,41. Чёрно-зелёные обыграли «Сочи» со счётом 2:1. При этом xG сочинцев равняется 0,62. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Окончен
1 : 2
Краснодар
0:1 Сперцян – 5' 1:1 Игнатов – 88' 1:2 Сперцян – 90+5'
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков после 21 встречи. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.
Последнее место в турнирной таблице РПЛ занимает «Сочи» (9). На 15-й строчке располагается «Оренбург» (18).
