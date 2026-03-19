«Не видел такого у Пеле и Месси». Орлов высказался о Соболеве после матча со «Спартаком»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на празднование нападающего «Зенита» Александра Соболева с маской для ныряния в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Форвард таким образом ответил на троллинг со стороны красно-белых в предматчевом ролике. Однако за это празднование Соболев получил жёлтую карточку.

«Жёлтая карточка за подобные номера Соболева… Ну, пускай в Медиалиге так делает, там это шоу. Но в РПЛ-то зачем? И что это за цирк вообще? Это лишнее! Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надевали очки», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».