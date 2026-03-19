Игрок «Динамо» Мх Кагермазов: с приходом Евсеева мы стали психологически сильнее

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов высказался о прогрессе команды после назначения на пост главного тренера Вадима Евсеева.

«С приходом Евсеева у нас изменилась тактическая схема — в четыре защитника начали играть. Следовательно, в атаке стало лучше получаться. Наверное, невооружённым глазом видно, что мы начали создавать больше моментов. Конечно, когда приходит человек, который поиграл на таком уровне, команда идёт на подъём. Вадим Валентинович играл в топовый футбол, он всё знает изнутри, поэтому с его приходом мы и психологически намного сильнее стали», — сказал Кагермазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.