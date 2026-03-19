Кобелев: вопросов к судейству стало больше — ждём слов Мажича, он хоть начал появляться

Известный российский экс-футболист и тренер Андрей Кобелев заявил, что у него стало много вопросов к судейству. Он считает, что ситуацию с уровнем работы арбитров должен прояснить руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

«Думал, что с VAR вопросов станет меньше. Но сегодня их даже больше, а динамика игры пропала. Тяжело понять, что происходит с судейством. Кстати, не только у нас, но и в Европе. Будем ждать слов Мажича, он сейчас хоть начал появляться», — сказал Андрей Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.