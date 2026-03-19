Александр Бубнов: можно не брать деньги, но судить так, как надо «Зениту»
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного арбитра матча 21-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Прошедшая в субботу игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Вот как он себя вёл с учётом того, что Карасёв — очень опытный судья… У меня возникают подозрения в том, что он относился предвзято. К «Спартаку». Больше того, Нобель, я не утверждаю, что он взял деньги. Можно не брать. А судить так, как надо. «Зениту», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 марта 2026
-
14:06
-
13:53
-
13:41
-
13:18
-
13:07
-
13:04
-
13:01
-
12:55
-
12:43
-
12:41
-
12:25
-
12:12
-
12:05
-
12:00
-
11:42
-
11:10
-
11:10
-
11:05
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:05
-
09:58
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:10