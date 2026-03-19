Александр Бубнов: можно не брать деньги, но судить так, как надо «Зениту»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного арбитра матча 21-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Прошедшая в субботу игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв.

«Вот как он себя вёл с учётом того, что Карасёв — очень опытный судья… У меня возникают подозрения в том, что он относился предвзято. К «Спартаку». Больше того, Нобель, я не утверждаю, что он взял деньги. Можно не брать. А судить так, как надо. «Зениту», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».