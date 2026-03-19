Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Иране заявили, что будут бойкотировать Америку, но не чемпионат мира — 2026

В Иране заявили, что будут бойкотировать Америку, но не чемпионат мира — 2026
Комментарии

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная команда не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2026 в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее Тадж сообщал, что организация ведёт переговоры о переносе матчей сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику.

«Национальная команда проводит тренировочный сбор в Турции, мы также сыграем там два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира по футболу», — приводит слова Таджа AI Jazeera.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android