В Иране заявили, что будут бойкотировать Америку, но не чемпионат мира — 2026

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная команда не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2026 в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее Тадж сообщал, что организация ведёт переговоры о переносе матчей сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику.

«Национальная команда проводит тренировочный сбор в Турции, мы также сыграем там два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира по футболу», — приводит слова Таджа AI Jazeera.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.