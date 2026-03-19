Игрок «Динамо» Мх Глушков прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков прокомментировал поражение от «Зенита» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Игра завершилась со счётом 0:1.

«Неплохая игра в нашем исполнении. Но, конечно, недовольны поражением. Очень сильно повлияло пенальти в концовке тайма. Во время игры показалось, что его не было. Повтора пока не видел, поэтому тяжело оценить эпизод. В клубе, наверное, все понимают, что сейчас самое важное — это чемпионат, но и на эту игру настрой был очень серьёзный. Обидно, что не удалось пройти дальше», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.