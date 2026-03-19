Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: то, что сделал Солари в матче с «Зенитом», никак не объясняется

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил эпизод с первым 11-метровым ударом в ворота «Спартака» по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв указал на «точку» за фол Пабло Солари на Дугласе Сантосе. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«То, что сделал Солари, это вообще никак не объясняется и он сам никак не объяснит. Это называется, что у него… Как игроки у нас говорят, на жаргоне: в запаре. Вот он схватил и вовремя не отпустил. Всё что угодно можно говорить», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (35) — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android