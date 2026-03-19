Бубнов: то, что сделал Солари в матче с «Зенитом», никак не объясняется

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил эпизод с первым 11-метровым ударом в ворота «Спартака» по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв указал на «точку» за фол Пабло Солари на Дугласе Сантосе. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

«То, что сделал Солари, это вообще никак не объясняется и он сам никак не объяснит. Это называется, что у него… Как игроки у нас говорят, на жаргоне: в запаре. Вот он схватил и вовремя не отпустил. Всё что угодно можно говорить», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (35) — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).