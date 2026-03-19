Игрок «Динамо» Мх Глушков: с приходом Евсеева стало больше улыбок на тренировках

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков оценил влияние на атмосферу в команде со стороны нового главного тренера Вадима Евсеева. Российский специалист возглавил «Динамо» Махачкала в конце декабря 2025 года.

«Когда пришёл Вадим Валентинович, у нас много чего изменилось. Пожалуй, самое главное — стало больше улыбок на тренировках. Атмосфера улучшилась», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» Махачкала занимает 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко по результатам 21 проведённой встречи.