Объявлен календарь матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Объявлен календарь матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026
УЕФА на официальном сайте опубликовал календарь матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Первые матчи этой стадии состоятся 7-8 апреля, ответные — 14-15 апреля.

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов (время — московское):

Первые матчи

  • 7 апреля, 22:00. «Спортинг» — «Арсенал»;
  • 7 апреля, 22:00. «Реал» — «Бавария»;
  • 8 апреля, 22:00. «Барселона» — «Атлетико»;
  • 8 апреля, 22:0. «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ответные матчи:

  • 14 апреля, 22:00. «Атлетико» — «Барселона»;
  • 14 апреля, 22:00. «Ливерпуль» — «ПСЖ»;
  • 15 апреля, 22:00. «Арсенал» — «Спортинг»;
  • 15 апреля, 22:00. «Бавария» — «Реал».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер» — 5:0.

