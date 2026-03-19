Александр Бубнов: Станкович сильнее Карседо

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Спартака» Хуане Карседо в сравнении с бывшим тренером красно-белых Деяном Станковичем. Карседо возглавил «Спартак» зимой этого года. Прежде он работал в кипрском «Пафосе». Станкович сейчас возглавляет сербскую «Црвену Звезду».

— Вы видите плоды работы Карседо?

— Конечно.

— То есть видите, что процесс идёт? Вы были одним из немногих, кто Станковича защищал.

— Я и сейчас защищаю его. Станкович, на мой взгляд, сильнее Карседо.

— Серьёзно?

— Да. И всё, что сейчас есть у Карседо, сделал это Станкович, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».