Валерий Газзаев назвал команды, которые лучше всего подготовились к весенней части РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев назвал команды, которые лучше всего подготовились к весенней части чемпионата России.

«Есть ряд команд, которые хорошо провели предсезонную подготовку ко второй части чемпионата. Это «Динамо», «Ахмат», «Балтика». Есть команды, которые показывают хорошие результаты. Всё закономерно. Ты отработал, как положено — показываешь результат. Второй этап чемпионата очень короткий. При хорошей подготовке его можно пройти на одном дыхании.

Однако мы видим, какие проблемы сегодня у того же ЦСКА и других клубов, у которых подготовка была или не совсем правильная, или не дала результатов. Есть команды, которые оказывают серьёзное сопротивление нашим лидерам. Возьмите «Оренбург». Играют с максимальной самоотдачей, была хорошая подготовка. Вопросы подготовки фактически делают результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.