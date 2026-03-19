«Командной игры нет». Орлов раскритиковал «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов подверг критике санкт-петербургский «Зенит». Он заявил, что у сине-бело-голубых нет командной игры и командного прессинга. Орлов отметил, что все вопросы необходимо адресовать тренерскому штабу «Зенита».

«Командной игры нет. Более того, нет командного прессинга. «Зенит» вообще прессинг не использует. Почему — не знаю. Все вопросы к тренерскому штабу, к главному тренеру», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» (46) — одно очко.

