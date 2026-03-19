Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда его уберут, столько грязи польётся». Бубнов — о Галактионове в «Локомотиве»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Локомотива» Михаиле Галактионове. После 21 тура Мир РПЛ железнодорожники занимают третье место в таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» в пять очков.

«Я уже говорил, что к Галактионову с уважением относился. Более того, он в этом сезоне потенциально мог бороться за первое место. И он там рядом был — в одном очке. Но с ротацией намудрил. Иначе мог бы даже с опережением на какое-то время уйти [в лидеры]. Вот. Проблема Галактионова в чём… Что он не ресурс максимально выкачивает из игроков, а нервную энергию… Психологически так выкачивает, выжимает у них всё, что в конце концов приводит к тому, что Баринов уходит. Тикнизян вообще настолько нелицеприятно о нём высказался, что такое нужно заслужить. Просто так такое не скажут. Я больше чем уверен, что другие пока молчат. А я говорил, что с учётом того, что ему ещё задачу поставили чемпионом стать, — это звонок на отставку. И когда его уберут, там столько польётся грязи. Что мне сложно представить», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android