Джон Джон рассказал, путают ли его с Дураном в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, путают ли его с другим зимним новичком сине-бело-голубых Джоном Дураном. Он заявил, что никаких сложностей с идентификацией зимних новичков в команде не возникает.

«Никаких сложностей нет. У Джона фамилия Дуран, поэтому к нему чаще обращаются так. Меня все знают как Джон Джон. Мы хорошо подружились, сложностей нет — нас не путают», — передаёт слова Джона Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова с презентации игроков во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте.

Напомним, «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» (46) — одно очко.