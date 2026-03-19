Джон Дуран высказался о конкуренции с Александром Соболевым в «Зените»

Джон Дуран высказался о конкуренции с Александром Соболевым в «Зените»
Новичок «Зенита» Джон Дуран высказался о конкуренции с российским форвардом Александром Соболевым.

«Очень рад, что смог вчера забить, помочь команде пройти в следующий раунд. В воскресенье ждём тяжёлый, но хороший матч, потому что соперник тяжёлый. А по поводу адаптации — потихоньку двигаюсь шаг за шагом. Мне очень нравится город, думаю, довольно быстро ко всему привыкну, сложностей не будет.

РПЛ — очень конкурентный чемпионат. Тут много сильных соперников. Мы рассчитываем выполнить главную цель — чемпионство.

Соболев — хороший парень, сильный футболист. Мне кажется, у нас с ним здоровая конкуренция, которая приносит только пользу команде. Я с нежностью ласково называю его «Роналдо Феномен». Мы оба добавили хороших качеств команде. Кто лучше на данный момент, тот и играет», — передаёт слова Дурана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова с презентации игроков в магазине «Зенита» на Невском проспекте.

Вчера, 18 марта, «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В ближайшей игре «Зенит» встретится с московским «Динамо» 22 марта.

