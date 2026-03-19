Роман Шишкин: пока у «Спартака» нет своей игры, проход «Динамо» — закономерный результат

Роман Шишкин: пока у «Спартака» нет своей игры, проход «Динамо» — закономерный результат
Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался по итогам противостояния между красно-белыми и московским «Динамо» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первую игру выиграли бело-голубые со счётом 5:2, во втором матче сильнее оказался «Спартак» — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Были надежды и ожидания, что «Спартак» сделает камбэк. Однако первый тайм получился нервозным. И на «Спартак», и на «Динамо» довлела разница в три мяча. Первый тайм прошёл быстро. После такого тайма какие-то надежды на возвращение в противостоянии немного растаяли. Даже навала особого не было. «Динамо» качественно сыграло по счёту. Пока у «Спартака» нет своей игры. Думаю, закономерный результат противостояния», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
