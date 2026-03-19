Джон Джон: я приехал помочь «Зениту» завоевать трофей

Зимний новичок «Зенита» Джон Джон оценил уровень чемпионата России по футболу. Он заявил, что приехал в Мир РПЛ, чтобы завоёвывать трофеи в составе «Зенита».

«РПЛ — очень сильный чемпионат, тут силовая манера футбола. Постараюсь побыстрее адаптироваться, чтобы выполнять свои планы. Я приехал помочь «Зениту» завоевать трофеи», — передаёт слова Джона Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова с презентации игроков в магазине «Зенита» на Невском проспекте.

Напомним, «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» (46) — одно очко.