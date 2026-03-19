«Ну зачем?» Орлов высказался о пенальти «Зенита» в ворота «Спартака»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на эпизод с назначением первого 11-метрового удара в ворота «Спартака» по ходу матча 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв указал на «точку» за фол Пабло Солари на Дугласе Сантосе. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

«Солари, ну зачем ты? Мяч уже ушёл, а он по инерции держит игрока «Зенита», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (35) — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).