«Ну зачем?» Орлов высказался о пенальти «Зенита» в ворота «Спартака»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на эпизод с назначением первого 11-метрового удара в ворота «Спартака» по ходу матча 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв указал на «точку» за фол Пабло Солари на Дугласе Сантосе. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Солари, ну зачем ты? Мяч уже ушёл, а он по инерции держит игрока «Зенита», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (35) — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).
