«Реал» объявил характер травмы Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» опубликован медицинский отчёт по травме голкипера Тибо Куртуа. У бельгийца диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырёхглавой мышцы.

«После проведённых сегодня медицинских обследований Тибо Куртуа, выполненных медицинской службой «Реала», у игрока диагностирована травма прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырёхглавой мышцы. За его восстановлением будут следить», — сказано в заявлении «Реала» на официальном сайте.

Напомним, Куртуа был заменён в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1). СМИ утверждали, что Тибо почувствовал боль во время предматчевой разминки. Он пошёл в раздевалку и сообщил об этом медицинскому персоналу. После быстрого осмотра он решил пойти на жертвы и сыграть, однако в перерыве было принято решение о его замене на резервного вратаря Андрея Лунина.