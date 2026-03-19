Определены судейские назначения на матчи 25-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 25-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Ротор» — «Факел»: Данил Каширин (Уфа) – Александр Павлов (Саратов), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Василий Иванов (Москва).

«Уфа» — «Волга»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Илья Довольнов (Тюмень), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), делегат – Александр Коротченко (Салават).

«КАМАЗ» — «Черноморец»: Александр Машлякевич (Москва) – Денис Мирошник (Ставрополь), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Владимир Карпович (Москва).

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: Антон Анопа (Благовещенск) – Эдуард Шарипов (Уфа), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск).

«Сокол» — «Нефтехимик»: Вера Опейкина (Сочи) – Александр Приходько (Москва), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Иван Новиков (Москва).

«Урал» — «Енисей»: Сергей Федотов (Нижний Новгород) –Никита Матиеску (Псков), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Семён Медведев (Екатеринбург), инспектор –Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Филипп Яковлев (Москва).

«Спартак» (Кострома) – «Шинник»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Виктор Медведев (Москва), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург).

«Челябинск» — «Торпедо Москва»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Вадим Тройненков (Калуга), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Александр Шанин (Московская область).

«Родина» — «Чайка»: Антон Сидорин (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Данил Ткаченко (Москва), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Дмитрий Карабин (Москва).