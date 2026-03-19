Стали известны показатели ожидаемых голов «Зенита» и «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ

Стали известны показатели ожидаемых голов «Зенита» и «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ
Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале опубликовала информацию о статистическом показателе xG (ожидаемые голы) у «Зенита» и «Спартака» в центральном матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Так, показатель «Зенита» равен 2,23 xG, «Спартака» — 0,64. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков после 21 встречи. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. «Спартак» — шестой (35).

