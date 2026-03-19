«Фундамент Карпина». Бубнов — о «Динамо» в весенней части сезона

«Фундамент Карпина». Бубнов — о «Динамо» в весенней части сезона
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру московского «Динамо» после возобновления текущего сезона. В рамках Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые весной одержали три победы, поочерёдно обыграв «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0). По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

— Что вы скажете по московскому «Динамо»?
— Ну, лучше, чем при Карпине, играют. Но фундамент Карпина.

— Значит, вы хвалите Карпина?
— Карпин эту команду собирал. Понимаешь?

— Ну, эту команду, давайте скажем, собирал не Карпин...
— А, этот… Как его… Личка! Ну, Карпин добавил сюда, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

