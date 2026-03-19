Роман Шишкин: есть разочарование по судейству — футбол пропал

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался об уровне судейства в Мир РПЛ. Он заявил, что работа арбитров вызывает разочарование.

«Хотелось бы сказать несколько слов по судейству и VAR. Как будто футбола мало, он просто пропал. Любой гол смотрят по пять минут, ставятся какие-то пенальти. Есть разочарование по судейству в плане того, что стало мало футбола. Постоянно негатив по судейству. Смотришь Лигу чемпионов — люди за две минуты оценивают эпизоды. Всё настолько быстро и грамотно. Такое ощущение, что сейчас VAR только мешает. У нас и с ним ошибки. Пусть не будет VAR, но будут ошибки», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

