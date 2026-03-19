Малафеев объяснил, почему в «Зените» нет одного ярко выраженного бомбардира

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением, почему футболисты сине-бело-голубых не борются за лидерство в таблице бомбардиров Мир РПЛ в текущем сезоне.

«У «Зенита» очень длинная скамейка и высокая конкуренция. Ты можешь провести десять матчей классно, быть игроком основы и забивать, но если расслабишься или получишь травму, то легко можешь потерять место в составе. И дальше уже не сможешь показывать результат и забивать. Отчасти это лучше для клуба – иметь много разных футболистов, которые могут делать результат. Считаю, необязательно, чтобы команда зависела только от одного голеадора. От этого сразу падает результат. Так что главное – забивать, а не то, кто именно это делает», — цитирует Малафеева «Евро-Футбол.Ру».