Хорди Томпсон: «Оренбург» будет играть на победу в матче со «Спартаком»

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 22-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт 22 марта в Оренбурге.

– Впереди – «Спартак». Команда весной играет куражно. Какой получится эта игра?

– Нас ждёт сложный матч, но мы будем играть дома, при наших болельщиках. Поэтому будем играть на победу, чтобы заработать три очка.

– За счёт чего «Оренбург» может обыграть «Спартак»?

– Мы должны выйти с высоко поднятой головой, сделать всё, что от нас требует тренерский штаб, – и тогда у нас всё получится. Мы сможем выиграть и взять три очка.

– Почему каждый болельщик должен прийти в воскресенье на «Газовик»?

– Оставшиеся игры для нас очень важны, особенно дома. Поэтому нам нужна поддержка наших болельщиков – это даст нам преимущество в матче против «Спартака», – приводит слова Томпсона Metaratings.