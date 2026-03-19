Хорди Томпсон: «Оренбург» будет играть на победу в матче со «Спартаком»

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 22-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт 22 марта в Оренбурге.
– Впереди – «Спартак». Команда весной играет куражно. Какой получится эта игра?
– Нас ждёт сложный матч, но мы будем играть дома, при наших болельщиках. Поэтому будем играть на победу, чтобы заработать три очка.
– За счёт чего «Оренбург» может обыграть «Спартак»?
– Мы должны выйти с высоко поднятой головой, сделать всё, что от нас требует тренерский штаб, – и тогда у нас всё получится. Мы сможем выиграть и взять три очка.
– Почему каждый болельщик должен прийти в воскресенье на «Газовик»?
– Оставшиеся игры для нас очень важны, особенно дома. Поэтому нам нужна поддержка наших болельщиков – это даст нам преимущество в матче против «Спартака», – приводит слова Томпсона Metaratings.