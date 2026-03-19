Муми Нгамалё: Карпин не разговаривал ни с кем в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным. Российский специалист возглавлял московский клуб с лета по осень 2025 года.

— Что вы хотели бы сказать Карпину сегодня?

— Желаю ему всего наилучшего.

— У вас был с ним конфликт?

— Нет.

— Что он вам говорил в период, когда вы не играли?

— Он сам не разговаривал ни с кем.

— Но вы с ним наверняка обсуждали вашу ситуацию?

— Иногда общались.

— И что он говорил?

— Мы говорили лишь о футболе. Это было его решение: неважно, выбирал ли он меня или нет, — нужно всегда оставаться профессионалом своего дела, продолжать работать даже тогда, когда не получаешь игровую практику, — приводит слова Нгамалё «РБ Спорт».