Тюкавин высказался по итогам матча «Динамо» со «Спартаком» в Кубке России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком». Ответный матч состоялся на «Лукой Арене» и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. Однако «Динамо» благодаря крупной победе в первой игре (5:2) всё равно вышло в финал Пути РПЛ. А «Спартак» отправился в нижнюю сетку — Путь регионов.

«Тяжёлая игра, не всё получалось, но главное — прошли «Спартак» в Кубке. В воскресенье «Зенит», жду всех на стадионе!« — написал Константин Тюкавин в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с матча со «Спартаком».