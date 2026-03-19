Бубнов ответил, какие российские игроки могли бы усилить «Ювентус»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какие российские игроки могли бы усилить туринский «Ювентус». После 29 туров Серии А «старая синьора», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице.

— Александр Викторович, какие игроки могли бы усилить «Ювентус»? Из наших, наверное. Кисляк может?
— Кисляк, Батраков.

— Сперцян?
— Да. Тем более. Сперцян — номер один. Но Сперцян… Видишь как, так всё зависит от Мхитаряна. Его могут в «Интер» забрать.

— Хорошо, а Глебов?
— Ты знаешь, Глебов подошёл бы под испанский чемпионат. С его скоростью и техникой. Но в Италии его убьют. Сразу. Как только побежит — ноги оторвут. То же самое в Англии, в Германии. Ну не хватает атлетизма. Жалко. Вот такой футболист (Бубнов показывает жест большой палец вверх. — Прим. «Чемпионата»), мне нравится. Посмотрим, как дальше будет играть, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов: можно не брать деньги, но судить так, как надо «Зениту»
