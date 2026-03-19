Марокканская футбольная федерация сделала заявление после присуждения ей победы на КАН

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) выпустила заявление после того, как её национальной команде была присуждена победа в финале Кубка африканских наций.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте.

«После получения решения Апелляционного комитета Конфедерации африканского футбола Королевская марокканская футбольная федерация выражает поддержку и признательность за содержащееся в нём решение, которое подтверждает соблюдение законов и обеспечивает стабильность, необходимую для бесперебойного проведения международных соревнований.

С момента начала событий, произошедших во время матча между национальной сборной и её сенегальским соперником, приведшим к её дисквалификации, FRMF подчеркнула готовность выразить свою позицию и продолжать настаивать на строгом применении правил, регулирующих соревнования, поскольку целью этого шага было не оспаривание спортивных результатов, а лишь требование уважения к правилам и обеспечение честности и справедливости турнира.

Вслед за решением Дисциплинарного комитета Конфедерации африканского футбола, которое FRMF ранее обжаловала, КАФ признала, что действующие и общеприменимые правила не были соблюдены.

FRMF всегда придерживалась правил, регулирующих разрешение споров, связанных с соревнованиями, в рамках действующего законодательства. Она представляла свои замечания, участвовала во всех слушаниях, на которые была приглашена, и постоянно стремилась обеспечить уважение своих прав и правил, гарантирующих надлежащее и справедливое проведение соревнований.

Возможно, это решение поможет прояснить правила и положения, применимые в подобных случаях, и повысит авторитет и организованность африканского футбола.

FRMF подтверждает, что будет и впредь требовать строгого и справедливого применения законов, регулирующих все соревнования, в которых она участвует, перед континентальными и международными организациями, и с уверенностью смотрит в будущее, в частности, на предстоящие спортивные мероприятия, прежде всего на чемпионат мира и Кубок африканских наций среди женщин следующим летом.

В заключение Королевская марокканская футбольная федерация выражает свою признательность всем командам, принявшим участие в Кубке африканских наций, который проходил в Марокко и стал знаменательным событием в истории африканского футбола», — написано в заявлении FRMF.

