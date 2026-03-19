Вратарь «Динамо» Мх Волк: у нас есть все возможности остаться в Премьер-Лиге

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. На данный момент бело-голубые с 21 очком занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая зону стыковых матчей на одно очко.

«Мы в этом сезоне часто бываем в зоне стыков, но я стараюсь не думать об этом. Ещё есть матчи, где можно побеждать, где можно заработать очки. Главное — делать свою работу. Потом посмотрим в таблицу, а там внизу побольше команд стало. Да, ситуация не очень приятная. Но объективно мы не боремся за какие-то высокие места. У нас есть все возможности остаться в Премьер-Лиге. Других вариантов вообще нет и не рассматривается. Мы не имеем права так думать, если хотим чего-то добиваться», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.