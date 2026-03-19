Промоутер Гаджиев: «Спартак» не участвует в чемпионской гонке даже просто ментально

Российский промоутер, президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги, а также сравнил подход к турниру московской команды и «Зенита».

«У нас в российском футболе есть люди, для которых победа в чемпионате страны является как будто более принципиальной, чем для руководства «Спартака». И сегодня «Спартак» — это команда, которая, я считаю, в чемпионской гонке даже просто ментально не участвует. «Спартак» — это команда, которая борется за то, чтоб быть в призах. Но про чемпионство речи идти не может.

А «Зенит» будет всё время, для «Зенита» есть только одно место сегодня в чемпионате страны — это первое», — сказал Гаджиев в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

После 21 матча чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 45 очков и располагается на второй строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 46 очков.

Материалы по теме
Роман Шишкин: пока у «Спартака» нет своей игры, проход «Динамо» — закономерный результат
