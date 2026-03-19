Минимальная цена билетов на матч Россия — Мали — 500 рублей, максимальная — 12 тысяч

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте проинформировала о продаже билетов на товарищеский матч национальной команды с Мали, который состоится 31 марта и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Подчёркивается, что стоимость билетов начинается от 500 рублей. На момент написания новости на сайте официального билетного партнёра РФС указано, что самые дорогие места можно приобрести за 12 тысяч рублей.

Отметим, что на Кубке африканских наций 2025 года сборная Мали дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту Сенегалу.

