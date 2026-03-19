Роман Шишкин: для ЦСКА старт весны хуже не придумаешь, какая-то чёрная полоса

Российский экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал результаты ЦСКА в весенней части сезона. Армейцы проиграли «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1) в РПЛ и «Краснодару» в Кубке России (3:5 по сумме двух встреч).

«Я бы не сказал, что у ЦСКА какая-то бездарная игра или кризис. Однако старт весны хуже не придумаешь с тремя поражениями в чемпионате и вылетом из Кубка. При этом было хорошее усиление зимой. Казалось бы, всё должно было быть по-другому и ЦСКА должен был бороться за чемпионство. Сейчас самое главное — вернуться обратно. Эксперты уже отправляют Челестини в отставку, а два месяца назад пели дифирамбы. Я смотрю с другой колокольни — с футбольной точки зрения. Пожелал бы ЦСКА вернуться к хорошей форме — всё для этого есть. Они это доказали в первом круге. Сейчас какая-то чёрная полоса», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 46 очков.