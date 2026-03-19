«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

Сегодня, 19 марта, состоится матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Кокарев, Ороз, Божин, Чернов, Печенин, Рассказов, Ахметов, Бабкин, Костанца, Олейников, Чинеду.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Рамирес, Пруцев, Годяев, Батраков, Руденко, Мялковский, Комличенко.

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.