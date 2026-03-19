Куртуа сделал заявление в связи с травмой

Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа опубликовал сообщение в своём аккаунте в социальной сети после объявления, что у него диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырёхглавой мышцы. Ранее СМИ сообщали, что бельгийский голкипер может пропустить шесть-восемь недель из-за травмы.

«С этого момента я работаю над тем, чтобы восстановиться и снова помогать команде», — написал Куртуа.

Напомним, Куртуа был заменён в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1). СМИ утверждали, что вратарь почувствовал боль во время предматчевой разминки.

