Мбаппе, Канте и Шевалье попали в заявку сборной Франции на товарищеский матч с Бразилией

Федерация футбола Франции на своём официальном сайте огласила заявку сборной на товарищеские матчи с национальными командами Бразилии и Колумбии. Встречи пройдут 26 и 29 марта. Отметим, что матч подопечных Дидье Дешама с «селесао» должен пройти в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

Вратари

Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники

Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Пьер Калюлю («Ювентус»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники

Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Н'Голо Канте («Фенербахче»).

Нападающие

Магнес Аклиуш («Монако»), Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба – «ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Рандаль Коло Муани («Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).