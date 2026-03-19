Рафинья с 2+2 в матче с «Ньюкаслом» признан игроком недели в ЛЧ, он опередил Винисиуса

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала соревнования с «Ньюкаслом» (7:2) бразильский футболист отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Игрок сине-гранатовых покрыл расстояние в 10,7 км в этой встрече.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    

В голосовании Рафинья опередил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с дублем в ворота «Манчестер Сити» (2:1), полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи с голом во встрече с «Галатасараем» (4:0), а также полузащитника «Спортинга» Франсиску Тринкана с двумя ассистами в игре с «Будё-Глимт» (5:0).

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своём состоянии перед матчем ЛЧ с «Ньюкаслом»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

