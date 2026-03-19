Рафинья с 2+2 в матче с «Ньюкаслом» признан игроком недели в ЛЧ, он опередил Винисиуса
Нападающий «Барселоны» Рафинья признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала соревнования с «Ньюкаслом» (7:2) бразильский футболист отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Игрок сине-гранатовых покрыл расстояние в 10,7 км в этой встрече.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6' 1:1 Эланга – 15' 2:1 Берналь – 18' 2:2 Эланга – 28' 3:2 Ямаль – 45+7' 4:2 Лопес – 51' 5:2 Левандовски – 56' 6:2 Левандовски – 61' 7:2 Рафинья – 72'
В голосовании Рафинья опередил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с дублем в ворота «Манчестер Сити» (2:1), полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи с голом во встрече с «Галатасараем» (4:0), а также полузащитника «Спортинга» Франсиску Тринкана с двумя ассистами в игре с «Будё-Глимт» (5:0).
