Рафинья с 2+2 в матче с «Ньюкаслом» признан игроком недели в ЛЧ, он опередил Винисиуса

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала соревнования с «Ньюкаслом» (7:2) бразильский футболист отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Игрок сине-гранатовых покрыл расстояние в 10,7 км в этой встрече.

В голосовании Рафинья опередил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с дублем в ворота «Манчестер Сити» (2:1), полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи с голом во встрече с «Галатасараем» (4:0), а также полузащитника «Спортинга» Франсиску Тринкана с двумя ассистами в игре с «Будё-Глимт» (5:0).

