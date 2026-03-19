Мохамед Салах установил рекорд по количеству голов в ЛЧ для африканских футболистов
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для африканских футболистов. Это случилось в матче 1/8 финала, в котором его команда разгромила «Галатасарай» со счётом 4:0. Салах в этой игре отметился голом и двумя результативными передачами.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25' 2:0 Экитике – 51' 3:0 Гравенберх – 53' 4:0 Салах – 62'
33-летний футболист стал первым африканским игроком, достигшим отметки в 50 голов в этом турнире.
Ранее форвард «Ливерпуля» стал рекордсменом команды по количеству матчей в Лиге чемпионов, обогнав экс-защитника англичан Джейми Каррагера. На счету египтянина 82 матча за клуб в турнире.
В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач.
