«Хотим пройти максимально дальше». Адиев — перед матчем «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался перед матчем своей команды с «Локомотивом» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Пока мы в этом турнире, хотим пройти максимально дальше. Сегодня в заявку вернулись Раков, Марин. Понятно, что они не в оптимальном состоянии, недавно приступили к работе в общей группе, но, возможно, на каком-то отрезке игры появятся. У нас нет номинального нападающего в заявке, который смог бы заменить Джеффри Чинеду, но есть Шуманский, Раков, которые могут выйти на атакующую позицию сегодня», — приводит слова Адиева официальный телеграм-канал клуба.

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.