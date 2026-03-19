«Реал» может помешать «МЮ» купить Гимарайнса из «Ньюкасла» за € 80 млн — Reuters

«Манчестер Юнайтед» ведёт активные переговоры о покупке полузащитника и капитана «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса примерно за € 80 млн. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, потенциальному переходу 28-летнего футболиста в стан «красных дьяволов» способен помешать мадридский «Реал». «Сливочные» пристально следят за Гимарайнсом на фоне возможного ухода Эдуарду Камавинга грядущим летом. Подчёркивается, что «Реал» рассматривал кандидатуру бразильского футболиста в 2022 году.

В нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

