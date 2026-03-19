Промоутер Гаджиев — о чемпионстве «Краснодара»: кто угодно, лишь бы не «Зенит»

Российский промоутер, президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о прошлогоднем чемпионстве «Краснодара» в РПЛ и выразил свою позицию относительно «Зенита».

«Я не болельщик «Краснодара», не болельщик «Зенита», мне вообще, в принципе, всё равно. Но в день, когда «Краснодар» должен был становиться чемпионом… знаете, как рассуждал: «Кто угодно, лишь бы не «Зенит».

Вся страна болела за «Краснодар». Да, страна. Вот за исключением болельщиков из Санкт-Петербурга. Вот когда я параллели провожу между «Зенитом» и «Спартаком», точнее, я их не провожу, для меня всё очевидно это. И когда питерцы начинают говорить про «Зенит», я отвечаю: «Ребят, вот хотите просто на спор? За «Зенит» болеют только в одном городе страны», — сказал Гаджиев в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

«Краснодар» является действующим победителем Мир Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне команда набрала 67 очков за 30 матчей, опередив «Зенит» на одно очко.