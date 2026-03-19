В «Барселоне» сообщили о состоянии вратаря Жоана Гарсии
Пресс-служба «Барселоны» сделала заявление о состоянии вратаря Жоана Гарсии. Ранее голкипер был заменён из-за травмы в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (7:2).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6' 1:1 Эланга – 15' 2:1 Берналь – 18' 2:2 Эланга – 28' 3:2 Ямаль – 45+7' 4:2 Лопес – 51' 5:2 Левандовски – 56' 6:2 Левандовски – 61' 7:2 Рафинья – 72'
«По результатам сегодняшних обследований Жоан Гарсия не получил травм и будет готов к участию в матче», – сообщает аккаунт каталонского клуба в социальной сети X.
В нынешнем сезоне Гарсия провёл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов и 14 раз сыграл «на ноль». Действующий контракт вратаря с сине-гранатовыми рассчитан до 2031 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.
