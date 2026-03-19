Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» сообщили о состоянии вратаря Жоана Гарсии

В «Барселоне» сообщили о состоянии вратаря Жоана Гарсии
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» сделала заявление о состоянии вратаря Жоана Гарсии. Ранее голкипер был заменён из-за травмы в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (7:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    

«По результатам сегодняшних обследований Жоан Гарсия не получил травм и будет готов к участию в матче», – сообщает аккаунт каталонского клуба в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Гарсия провёл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов и 14 раз сыграл «на ноль». Действующий контракт вратаря с сине-гранатовыми рассчитан до 2031 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

«Барса» забила семь — больше чем унижение! Так Англия в плей-офф ЛЧ не позорилась никогда
«Барса» забила семь — больше чем унижение! Так Англия в плей-офф ЛЧ не позорилась никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android