В «Барселоне» сообщили о состоянии вратаря Жоана Гарсии

Пресс-служба «Барселоны» сделала заявление о состоянии вратаря Жоана Гарсии. Ранее голкипер был заменён из-за травмы в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (7:2).

«По результатам сегодняшних обследований Жоан Гарсия не получил травм и будет готов к участию в матче», – сообщает аккаунт каталонского клуба в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Гарсия провёл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов и 14 раз сыграл «на ноль». Действующий контракт вратаря с сине-гранатовыми рассчитан до 2031 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.