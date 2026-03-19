Галактионов прокомментировал состав «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов» в Кубке

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу выбранного состава перед матчем своей команды с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Переживать было некогда, нужно было восстановиться и готовиться к сегодняшнему матчу. Приняли решение о некоторых изменениях в составе, чтобы вышли более свежие футболисты. Понятно, что десятью игроками не вытянуть, и следующий матч уже будет через два дня на третий. Но задача не отменяется, нужно добиться результата и делать следующий шаг.

Монтес только оправился от повреждения и вчера только приступил к тренировкам в общей группе. Ньямси не до конца восстановился, поэтому приняли решение выпустить свежего центрального защитника. То же самое касается и Рамиреса, и опорной зоны, Карпукас выйдет уже по ходу матча», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.