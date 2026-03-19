Только «Реал» и «ПСЖ» бьют с пенальти чаще «Зенита» в Европе за последние 10 сезонов

Мадридский «Реал» и «ПСЖ» — две команды в Европе, которые чаще «Зенита» били с пенальти за последние 10 сезонов. Об этом сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU».

По данным источника, санкт-петербургский клуб забил с «точки» 90 голов в 401 матче. По среднему числу назначенных 11-метровых ударов за игру сине-бело-голубые идут на третьем месте с показателем 0,22. У «сливочных» — 139 пенальти в 566 встречах (в среднем 0,24), а у «ПСЖ» — 130 в 535 матчах (в среднем 0,24).

После 21 тура Мир РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидера в лице «Краснодара» на одно очко.

