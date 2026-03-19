«Крылья Советов» — «Локомотив»: Комличенко открыл счёт на 38-й минуте

В эти минуты идёт матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Локомотива» Николай Комличенко на 38-й минуте, реализовав пенальти.

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

