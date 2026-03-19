Опубликована заявка сборной Германии на мартовские товарищеские матчи

Немецкий футбольный союз на своём официальном сайте огласил заявку сборной на мартовские товарищеские матчи с национальными командами Швейцарии и Ганы. Встречи пройдут 27 и 30 марта.

Вратари

Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Йонас Урбиг («Бавария»).

Защитники

Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия» Дортмунд), Паскаль Грос («Брайтон»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Натаниэль Браун («Айнтрахт» Франкфурт), Жонатан Та («Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл»), Йоша Вагноман («Штутгарт»).

Полузащитники

Йозуа Киммих, Александар Павлович, Леон Горецка, Ленарт Карл (все – «Бавария»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Антон Стах («Лидс»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Флориан Вирц («Ливерпуль»), Кай Хаверц («Арсенал»).

Нападающие

Дениз Ундав, Джейми Левелинг (оба – «Штутгарт»), Серж Гнабри («Бавария»), Лерой Зане («Галатасарай»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).